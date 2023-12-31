Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины

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В большинстве областей Украины в настоящее время звучат сирены воздушной тревоги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению населения.
Тревога объявлена в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях страны.
Ранее украинские издания «Страна.ua» и «Общественное» писали о взрывах в Белой Церкви в Киевской области, Киеве, в Черкасской области и в подконтрольном Украине городе Запорожье. А «Зеркало недели» написало о серии взрывов в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области на западе Украины.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Ранее украинские издания «Страна.ua» и «Общественное» писали о взрывах в Белой Церкви в Киевской области, Киеве, в Черкасской области и в подконтрольном Украине городе Запорожье. А «Зеркало недели» написало о серии взрывов в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области на западе Украины.
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Артем Путинцев