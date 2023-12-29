Залужный сообщил об ударах ВС РФ по военным и промышленным объектам Украины

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Российские военные нанесли удары по критической инфраструктуре Украины, а также промышленным и военным объектам. Такое заявление сделал главнокомандующий украинской армией, генерал Валерий Залужный.
«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие», — написал Залужный в своем Telegram-канале.
Утром 29 декабря Вооружённые силы РФ нанесли удар по ряду крупных городов Украины. Воздушная тревога звучала на всей территории страны на протяжении более трёх часов.
По словам Залужного, армия России запустила 122 ракеты, среди которых оказались крылатые, зенитные, баллистические и противорадиолокационные. Также было выпущено 36 ударных беспилотников «Шахед». Всего украинской ПВО удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. При этом 35 российских ракет и 9 дронов достигли своих целей.
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Элина Позднякова