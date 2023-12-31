В Харькове произошла серия взрывов, есть пострадавшие

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В Харькове в субботу вечером произошло несколько взрывов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. По состоянию на данный момент известно о 19 пострадавших, среди них двое детей 14 и 16 лет.
Также есть повреждения лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов, общественных мест и транспорта. Один из ударов повредил здание детского сада. Кроме центральной части города, зафиксированы три попадания в Индустриальном районе Харькова.
В местных каналах пишут, что удар пришёлся по расположению иностранных наёмников в центре города (предположительно, на фото гостиница, где жили военные), но эта информация не подтверждена.
Сообщается и о взрывах в Черниговской области. Воздушная тревога объявлена в восточной и южной частях Украины.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВС РФ «работают на ту сторону», после этого в Харькове сообщили о прилётах.
Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. По уточнённой информации, количество погибших увеличилось до 20 человек
В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.
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В местных каналах пишут, что удар пришёлся по расположению иностранных наёмников в центре города (предположительно, на фото гостиница, где жили военные), но эта информация не подтверждена.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВС РФ «работают на ту сторону», после этого в Харькове сообщили о прилётах.
Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. По уточнённой информации, количество погибших увеличилось до 20 человек
В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.
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Артем Путинцев