Российские войска нанесли массированный удар по инфраструктуре городов Украины

Утром 29 декабря Вооружённые силы РФ нанесли удар по ряду крупных городов Украины. Воздушная тревога звучала на всей территории страны на протяжении более трёх часов.
Глава Львова Андрей Садовой ранее сообщал, что в результате серии взрывов возник пожар в здании одного из объектов критической инфраструктуры. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в городе наблюдалось три волны мощных взрывов. О воздушных атаках также сообщали представители администраций Винницы, городов и населённых пунктов в Запорожской, Тернопольской, Сумской и Ровенской областях.
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