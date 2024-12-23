«Воздушные хулиганы»: генерал рассказал о странных действиях западных летчиков

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Западные летчики фотографируются на фоне российских ракетоносцев, когда летают над нейтральными водами. Об этом рассказал командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин в интервью газете «Красная звезда».
Кувалдин уточнил, что чаще всего обе стороны ведут себя корректно. Но есть исключения.
При этом он отметил, что российские пилоты дальней авиации ведут себя с такими летчиками очень осторожно. По словам Кувалдина, у них крепкие нервы, а также уже сформирован довольно большой опыт общения с подобными «гостями» по всему миру.
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«Воздушные хулиганы или просто слишком любопытные летчики, которые подходят очень близко, делают селфи на нашем фоне», — рассказал Кувалдин.
При этом он отметил, что российские пилоты дальней авиации ведут себя с такими летчиками очень осторожно. По словам Кувалдина, у них крепкие нервы, а также уже сформирован довольно большой опыт общения с подобными «гостями» по всему миру.
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Элина Позднякова