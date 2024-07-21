Подбитый российский истребитель Су-34 разбомбил цель и вернулся на аэродром

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Российский истребитель Су-34 получил попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК). Несмотря на повреждение, экипаж принял решение выполнить боевую задачу, поразил цель, после чего самолёт вернулся на аэродром и сумел успешно приземлиться.
О подвиге российских лётчиков рассказал в своём телеграм-канале военный блогер Кирилл Фёдоров. По его словам, самолёт получил попадание ракеты ЗРК. От удара началась утечка топлива, а отказ системы управления стал лишь вопросом времени. Тем не менее, лётчики решили продолжить выполнение боевой задачи.
Только после того, как бомбы были сброшены, а цель поражена, истребитель вернулся на аэродром. Пилоты сумели благополучно посадить самолёт, несмотря на полученные повреждения. Сейчас Су-34 находится в ремонте, а члены экипажа за свой подвиг награждены орденами Мужества.
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Александр Бойцов