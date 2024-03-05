Воздушно-космические силы РФ и ЧВК «Вагнер» попали в санкционный список США

Фото: iStock/rarrarorro
По мнению Госдепартамента США, опубликованного в американском федеральном реестре, перечисленные организации и лица, входящие в них, якобы нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ), в том числе и ядерного оружия, в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Под ограничения американского ведомства попали ВКС РФ, включая все их подразделения и дочерние компании, ЧВК «Вагнер» и все ее подразделения и дочерние компании, компания «Элтехнорд» и все ее дочерние компании, россиянин Павел Шевелин и гражданин Северной Кореи Рим Ён Хёк.
Срок действия рестрикций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США.
В чем конкретно заключаются предъявляемые структурам и лицам претензии, власти Соединенных Штатов Америки не уточняют.
Читайте также:
Экс-советник кабмина ФРГ: США добились одной из главных целей на Украине
Конгресс США согласовал финансы для федерального правительства до конца 2024 года
В США заявили о потере Байденом своих сторонников
Срок действия рестрикций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США.
Читайте также:
Экс-советник кабмина ФРГ: США добились одной из главных целей на Украине
Конгресс США согласовал финансы для федерального правительства до конца 2024 года
В США заявили о потере Байденом своих сторонников
Мария Федоровцева