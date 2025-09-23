Возможный госпереворот на Украине может возглавить вице-премьер Федоров
Назревающий в окружении президента Украины Владимира Зеленского заговор может лишить его реальной власти, оставив лишь номинальную должность главы государства. Об этом пишет издание «Страна».
Ключевую роль в этом «тихом перевороте» может сыграть первый вице-премьер Михаил Федоров, вокруг которого, как говорится в статье, формируется мощный альянс, недовольный влиянием главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака. В этот альянс входят антикоррупционные органы (НАБУ и САП), западные партнеры и часть оппозиции.
Как утверждает издание, Федоров — «возможно, последняя значимая фигура в окружении Зеленского, которая еще сохраняет влияние на него, минуя Ермака». Он имеет хорошую репутацию на Западе и, по слухам, именно он убедил Зеленского отступить в конфликте с НАБУ.
