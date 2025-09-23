Украинские СМИ «похоронили» губернатора Херсонской области Сальдо

23 сентября 2025, 01:20

Украина распространила фейк о смерти Владимира Сальдо

Фото: Владимир Сальдо (РИА Новости / Григорий Сысоев)

Ряд украинских источников информации распространил в Telegram ложные сведения о том, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо погиб в результате атак на крымский санаторий «Форос». Опровержения опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».