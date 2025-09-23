Украинские СМИ «похоронили» губернатора Херсонской области Сальдо
Ряд украинских источников информации распространил в Telegram ложные сведения о том, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо погиб в результате атак на крымский санаторий «Форос». Опровержения опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Утверждалось, что Сальдо находился в санатории во время удара и мог стать одним из четырех жертв. Однако эти заявления не соответствуют действительности. В день появления этих слухов губернатор находился в Москве, где подписал соглашение с правительством Никарагуа в здании Министерства иностранных дел России под руководством главы ведомства Сергея Лаврова. Документ подразумевает сотрудничество Херсонской области с центральноамериканской республикой в сфере торговли и экономики.
Кроме того, пресс-секретарь губернатора Виталий Василенко подтвердил, что Владимир Сальдо чувствует себя хорошо и сейчас находится в столице с рабочим визитом.
Читайте также: