Зеленский предложил отправлять боевиков ВСУ за рубеж
Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предполагает разрешить выезд подразделений Вооружённых сил Украины за пределы страны. Текст документа разместили на сайте республиканского парламента.
Как уточняется, проект подали 22 сентября. В случае его одобрения, Киев получит возможность направлять военнослужащих за границу для выполнения задач в интересах национальной безопасности и обороны.
22 сентября стало известно, что Польша намеревается отказаться от наказаний для своих граждан, сражающихся на стороне ВСУ. Соответствующий законопроект продвигается в Сейме.
Ранее на Украине предлагали ввести единое основание для отсрочки от мобилизации для мужчин 18–24 лет, которые уже отслужили год по контракту в ВСУ.
