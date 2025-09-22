Зеленский предложил отправлять боевиков ВСУ за рубеж

22 сентября 2025, 18:46

Зеленский подал проект закона, разрешающий отправку боевиков ВСУ за рубеж

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предполагает разрешить выезд подразделений Вооружённых сил Украины за пределы страны. Текст документа разместили на сайте республиканского парламента.