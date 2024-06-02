ВСУ обстреляли Белгород из HIMARS через несколько часов после разрешения Байдена

Фото: iStock/bpawesome
Украинские войска нанесли удар по Белгороду американской установкой HIMARS через несколько часов после разрешения президента США Джо Байдена обстреливать территорию России. На это указал журнал Forbes.
Отмечается, что в пятницу 31 мая Байден частично снял ограничения на использование ВСУ американского оружия для ударов по приграничным территориям России. Той же ночью ВСУ ударили ракетами из пусковых установок HIMARS производства США по Белгороду.
Накануне военкор Евгений Поддубный сообщал, что средства ПВО уничтожили в небе над Белгородом 10 ракет, запущенных как раз из HIMARS. Тем самым он указал на то, что Украина уже использует американское оружие для ударов по России.
Читайте также:
Стало известно о применении ВСУ западного оружия для обстрела Белгородской области
ВСУ смогут атаковать российские аэродромы после снятия ограничений, пишет BBC
«Не молниеносная скорость»: сколько Украина добивалась разрешения США бить по РФ
Анастасия Чинкова