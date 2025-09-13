В США рассказали новые подробности о возможном убийце соратника Трампа

13 сентября 2025, 22:46

Fox News: Подозреваемый в убийстве Кирка был в отношениях с трансгендером*

Фото: istockphoto/rarrarorro

Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, Тайлер Робинсон, жил с трансгендером*. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Брук Сингман на своей странице в соцсети X.