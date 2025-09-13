В США рассказали новые подробности о возможном убийце соратника Трампа
Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, Тайлер Робинсон, жил с трансгендером*. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Брук Сингман на своей странице в соцсети X.
По сведениям Сингман, этот мужчина, прошедший транс-переход*, сейчас полностью сотрудничает с ФБР в рамках расследования. У ведомства, по её словам, есть переписка и другие материалы, подтверждающие связь между Робинсоном и указанным человеком, что, как утверждается, помогло следствию окончательно установить виновность Робинсона в стрельбе.
Ранее ФБР начало проверку на предмет возможного соучастия Робинсона. К такому выводу привело видео с домофона, где после покушения видно человека, похожего на подозреваемого, разговаривающего по телефону.
Перед этим сообщалось, что ФБР нашло оружие, из которого могли убить соратника президента США Дональда Трампа.
*Движение ЛГБТ* признано в России экстремистским, террористическим и запрещено
