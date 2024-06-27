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Губернатор Кондратьев потребовал освободить курорты от хаотичных торговых точек

27 июня 2024, 22:32
Фото: Istockphoto / saiko3p

Фото: Istockphoto / saiko3p

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поставил задачу освободить курорты от хаотичных торговых точек. Об этом он заявил на совещании по вопросам размещения нестационарных торговых объектов.
Одной из важных проблем был снос самовольно установленных торговых точек, в том числе под видом ярмарок. По словам губернатора, они не должны работать, так как стоят на земле, предназначенной для благоустройства населенных пунктов.
«Надо положить этому конец и освободить курортные города края от хаотичных торговых точек», – подчеркнул Вениамин Кондратьев, слова которого приводит издание argumenti.ru.


А руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный добавил, что летом рабочие группы постоянно оценивают состояние торговой деятельности в городах.

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#туризм
#отдых
#краснодарский край
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#торговля
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«Турпомощь» не получала обращений от россиян на фоне ситуации в Боливии
27 июня 2024, 16:02

Фото: Istockphoto / saiko3p

Обращений от российских туристов в ассоциацию «Турпомощь» в связи с ситуацией в Боливии не поступало. Об этом заявили в пресс-службе этой ассоциации.
«Туристов в Боливии немного, беспокойства никто не проявлял. Однако рекомендуем россиянам, находящимся в подобных ситуациях, не покидать мест проживания без крайней необходимости и избегать скоплений людей. В случае возникновения экстренных ситуаций следует обращаться по телефону консульской помощи», – пояснили RT в ассоциации.
Там также напомнили о мобильном приложении «Помощник Туриста», где можно найти необходимые контакты российских и зарубежных организаций и получать push-уведомления об изменениях ситуации.

Ранее боливийский министр обороны Эдмундо Новильо объявил о попытке госпереворота в стране. Однако сейчас, по его словам, ситуация в вооружённых силах Боливии находится под полным контролем.

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#туризм
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«Кто не боится, отдыхает дешевле»: политик об отдыхе в Крыму после удара ВСУ по Севастополю
Политик Царёв: из-за близости к фронту в Крыму снижают цены на размещение
26 июня 2024, 12:42

Фото: istockphoto/VvoeVale

Боевики ВСУ ежедневно атакуют объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Чаще всех под ударами оказываются Курская, Белгородская, Брянская области и Крым.
23 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека.

Что известно о теракте, будет ли безопасен отдых в Крыму в этом сезоне, закроют ли общественные пляжи на полуострове — в материале «Радио 1».

Атака ВСУ на Севастополь

23 июня боевики ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей.

В МО РФ подчеркнули, что ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон.

В Госдуме призвали закрыть часть пляжей Крыма и Краснодарского края

Депутат ГД Дмитрий Гусев призвал закрыть места отдыха и пляжи вблизи от стратегических военных объектов. Свои инициативы парламентарий изложил в письмах к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главе Севастополя Михаилу Развозжаеву.

«Считаю необходимым закрыть для массового посещения людей все пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей в непосредственной близости от всех стратегических и военных объектов», — отметил депутат.

Как сейчас отдыхают в Крыму

Политик Олег Царёв в эфире «Царьграда» заявил, что туристов стало меньше. Однако многие всё равно решаются посетить курорты, невзирая на угрозы обстрелов. Он рассказал, что есть гости, которые приезжают, но в тот же день или чуть позже снова садятся в автомобиль, разворачиваются и уезжают, узнав о тревожных новостях или непосредственно услышав звуки взрывов.

«Но большая часть реагирует спокойно. Что касается нынешних цен в Крыму, смотрите: проезжаешь Крымский мост — цены сразу падают на 30-40%. И это при том, что Крым сейчас туристически недозагружен. Это плата за близость к фронту — крымские объекты размещения снижают цены. Поэтому те, кто не боится, отдыхают сейчас вдвое дешевле», — заявил он.

ВСУ нанесли 220 мощных ударов по Крыму: Сенатор Цеков рассказал о рисках для туристов
ВСУ нанесли 220 мощных ударов по Крыму: Сенатор Цеков рассказал о рисках для туристов

Безопасен ли отдых в Крыму в этом сезоне

Член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков ранее заявлял, что отдых в Крыму на сегодня безопасен.

«Нужно приезжать и отдыхать. Гораздо больше людей гибнет добираясь на транспорте до Крыма. И не только до Крыма, а до Сочи и других регионов, где они собираются отдыхать. Это гораздо опасней, чем отдых непосредственно уже в местах отдыха», — сказал он.

Будут ли закрыты пляжи в Крыму — мнение эксперта

Политик Олег Царёв, который проживает на полуострове, в беседе с «Радио 1» рассказал, будут ли закрыты пляжи в Крыму.

По его словам, вероятность того, что пляжи в Крыму будут закрыты даже не обсуждается.

«Идет речь о закрытии, возможно, пляжей, которые находятся рядом с военными объектами. Это касается Евпатории и Севастополя», — объяснил Царев.

Крым, несмотря ни на какие угрозы со стороны киевского режима, является одним из самых защищенных российских регионов. Он прикрыт с севера российской армией и линией укреплений, с моря — Черноморским флотом, а с воздуха — мощной ПВО.

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Путевки в Турцию упали в цене из-за низкого спроса
Вице-президент АТОР: Цены на путевки в Турцию упали из-за низкого спроса в июне
23 июня 2024, 15:53

Фото: iStock/Freeartist

Путевки в Турцию на июль упали в цене из-за низкого спроса месяцем ранее. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов в интервью РИА Новости. По его словам, отельеры начали снижать цены, чтобы спасти продажи.
Некоторые отели Турции в прошлом году ощутимо подняли цены на июль и август 2024 года, что, по данным Кобищанова, привело к отличным продажам в июне и провальному спросу на оставшиеся летние месяцы. Теперь отельерам ничего не остается, кроме как снижать цены.

«Сейчас многие турецкие отельеры пытаются спасти продажи, и июльские цены оказались ниже, чем июньские, что само по себе нонсенс», – пояснил вице-президент АТОР.

Однако даже при таких условиях, цены все равно остаются очень высокими для россиян. Эксперт отметил, что это связано это с изменениями в курсе рубля.

«В прошлом году рубль колебался в районе 70-80 за доллар, а сейчас он ходит в коридоре 85-95, то есть, ослаб примерно на 20%», – объяснил Тарас Кобищанов.

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Гиды и экскурсоводы из Коломны прошли аттестацию во время настоящей экскурсии
21 июня 2024, 14:58

Фото: пресс-служба культуры и туризма Московской области

Коломенские гиды и экскурсоводы прошли аттестацию в ходе реальной экскурсии. Об этом сообщила пресс-служба культуры и туризма Московской области.
20 июня на территории Коломенского кремля состоялось выездное заседание Аттестационной комиссии, на котором рассматривали заявки соискателей из Коломны.

В рамках аттестации соискатели провели для членов комиссии экскурсию по территории Коломенского кремля, рассказав о достопримечательностях и особенностях культурного наследия региона. По результатам заседания аттестацию успешно прошли 20 соискателей, трое из которых — гиды-переводчики со знанием английского языка.

«Мы получили запрос от коломенских экскурсоводов на проведение квалификационного экзамена на территории города. Мы не только откликнулись на него, но и решили пойти дальше. Соискатели провели часть экскурсии для членов Аттестационной комиссии по территории Коломенского кремля — одного из самых популярных объектов показа Московской области. Этот формат проведения квалификационного экзамена успешно себя зарекомендовал, и мы планируем продолжить организацию подобных мероприятий», — поделился первый замминистра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.

Стоит отметить, что экскурсоводы, гиды и гиды-переводчики должны пройти обязательную аттестацию. Подробную информацию можно найти на официальном сайте Министерства в разделе «Деятельность / Аттестация экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков».

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#отдых
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Названо самое популярное направление для перелетов россиян этим летом
Большинство перелётов по России в июне пришлось на Сочи
20 июня 2024, 15:05

Фото: iStock/FTiare

В июне текущего года на Сочи пришлось 21% всех бронирований перелетов. Такие данные предоставили в пресс-службе сервиса по покупке авиабилетов «Авиасейлс».
«Больше всех курортный город любят туристы из Москвы — 33% от всех купленных билетов в Сочи, а отдыхать в среднем планируют девять дней. Каждое пятое бронирование из столицы приходится на пассажиров с детьми», — приводит данные статистики «Газета.Ru».

При этом 9% билетов в Сочи купили жители Петербурга. 19% из них отправятся на отдых с детьми. В среднем отдых составит 10 дней.
Еще по 5% отдыхающих прилетят в Сочи из Екатеринбурга и Уфы, там они проведут чуть больше недели, примерно четверть из них полетят с детьми.

Жители Красноярска купили 4% от всех проданных авиабилетов в Сочи. Там они планируют провести порядка 11 дней.

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#бронирование
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Названы города, где подешевел отдых в июле
В июле снизились цены на отдых в Пятигорске и Новокузнецке
19 июня 2024, 21:28

Фото: iStock/Kostikova

В июле в ряде городов отдых в отелях категории «три звезды» подешевел по сравнению с июнем. Данные приводит сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.
По данным «Известий», больше всего в июле отдых подешевел в Новокузнецке – на 67%. В среднем одна ночь в отеле этого города обойдется в три тысячи рублей. При этом в Пятигорске также снизились цены по сравнению с июнем. Стоимость номера за сутки составит примерно пять тысяч рублей, а в Минеральных Водах – четыре тысячи рублей.

Кроме того, стоимость отдыха в июле стала ниже в Благовещенске, Великом Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге, Костроме и Йошкар-Оле.

При этом за границей отдых в середине лета стал дешевле в Сеуле, там ночь в трехзвездочном отеле обойдётся примерно в 10 тысяч рублей, что на 35% дешевле, чем в июне. Кроме того, практически на треть стал дешевле отдых в Стамбуле и Мадриде.

Также понизилась стоимость отдыха в Афинах, Актау, Париже, Белграде, Ереване, Тбилиси и в Дубае.

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Подмосковье наградили за стенд на туристическом форуме «Путешествуй!»
18 июня 2024, 19:27

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Подмосковье стало лауреатом II степени на Российском туристическом форуме «Путешествуй!», который проходил на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Участников форума наградили по итогам народного голосования через мобильное приложение. Подмосковье попало в призёры в номинации «Лучшее визуальное оформление выставочного стенда».
«Форум «Путешествуй!» – важнейшее мероприятие в сфере туризма, представляющее россиянам туристический потенциал страны. Темой форума в этом году стал международный туризм. Свои стенды представили и зарубежные гости – Узбекистан, Куба, Таиланд», – отметили в министерстве.
Также на площадке ВДНХ состоялся туристический фестиваль, где гости смогли посетить гастрономические презентации, мастер-классы, встречи с путешественниками, выступления творческих коллективов.

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Подмосковье представит свой стенд на туристическом форуме «Путешествуй!»
11 июня 2024, 22:42

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

Московская область представит свой стенд на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!», который будет проходить 12-16 июня на ВДНХ. В среду будет продемонстрирован стенд с информацией о туристическом потенциале Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма региона.
«Подмосковье – популярный и привлекательный регион для внутреннего туризма. По сравнению с прошлым годом в 2024-м турпоток региона увеличился на 2% – с 8,3 млн. до 8,5 млн туристов. В Московской области ежегодно проводятся фестивали, на которые приезжают зрители из разных регионов», – уточнили в министерстве.
Там напомнили, что в этом году в области уже состоялись традиционные проекты «Мелиховская весна», «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ». Проходят концерты в рамках фестивалей «Город танцует в парках» и «Мотофристайл». Запланированы фестиваль П.И. Чайковского в Клину, «Джазовые сезоны», «Лето. Музыка. Музей», «Достоевский», «Учитель и ученики». Все они проводятся в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Подробности можно найти на туристическом портале области.

Российский туристический форум «Путешествуй!» проходит с 2021 года. В этом году в нём участвуют представители не только всех российских регионов, но и Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Узбекистана, Кубы, Мьянмы и Уганды.

На форуме с 12 по 16 июня состоится туристический фестиваль. Гостям представят гастрономические презентации, проведут мастер-классы, встречи с путешественниками.

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#туризм
#форум
#вднх
#подмосковье
#московская область
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Озвучено главное преимущество отдыха в Абхазии
Турэксперт Ансталь назвала доступные цены преимуществом отдыха в Абхазии
11 июня 2024, 21:09

Фото: iStock/0shi

Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что основным преимуществом отдыха в Абхазии для россиян являются весьма доступные цены.
Также она подчеркнула прекрасные пейзажи и красивую природу региона, которые стоит посмотреть.

«Стоит посмотреть водопады и озера. Я советую посмотреть озеро Рица. Можно отправиться на экскурсию с дегустацией местных вин. Ещё одно преимущество отдыха в Абхазии — это относительно доступные цены. Пакетные туры на пять-семь дней могут стоить 40-60 тыс. рублей. Добраться до пляжей Абхазии можно практически всеми доступными видами транспорта», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что цены на отдых Турции, скорее всего не изменяться летом в сравнении с прошлым годом, а в Египте даже возможно снижение стоимости.

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