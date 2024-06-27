Губернатор Кондратьев потребовал освободить курорты от хаотичных торговых точек

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поставил задачу освободить курорты от хаотичных торговых точек. Об этом он заявил на совещании по вопросам размещения нестационарных торговых объектов.
Одной из важных проблем был снос самовольно установленных торговых точек, в том числе под видом ярмарок. По словам губернатора, они не должны работать, так как стоят на земле, предназначенной для благоустройства населенных пунктов.
А руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный добавил, что летом рабочие группы постоянно оценивают состояние торговой деятельности в городах.
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«Надо положить этому конец и освободить курортные города края от хаотичных торговых точек», – подчеркнул Вениамин Кондратьев, слова которого приводит издание argumenti.ru.
А руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный добавил, что летом рабочие группы постоянно оценивают состояние торговой деятельности в городах.
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Лора Луганская