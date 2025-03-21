Стали известны истинные цели Трампа в Крыму

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Слова президента США Дональда Трампа о том, что Крым можно превратить в международный курорт, являются последствиями его беседы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил политолог Марат Баширов. По его мнению, лидеры государств обсуждали территориальные вопросы, в том числе Крым.
«Наш президент сказал, что Крым — хорошая территория, посмотрите, мы активно вкладываемся: дороги, инфраструктура, все есть. Огромное количество туристов, поэтому это потенциальное место для вложения денег американских предпринимателей. Но, очевидно, Трамп посмотрел, проконсультировался, да, на самом деле замечательное место. Вот отсюда реакция», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время в Госдуме прокомментировали заявление Владимира Зеленского о том, что в Крыму нет никакого туризма. В разговоре с RT депутат Леонид Ивлев подчеркнул, что глава киевского режима лжет, так как на полуострове уже забронированы отели на майские праздники, а в прошлом году его посетили больше 6 миллионов туристов.
«Зеленский врет как криворожский клоун. Уже сейчас забронированы отели на майские праздники. В прошлом году Крым посетили свыше 6 млн туристов. Эти цифры подтверждают лживость заявлений Зеленского. Количество туристов с каждый годом будет только возрастать. Строятся новые дороги, открываются новые отели, рестораны, кафе. Все, что нужно для туристов, в Крыму есть», — поделился парламентарий.Читайте также:
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