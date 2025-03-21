Стали известны истинные цели Трампа в Крыму

План о новом пакете помощи Киеву на €40 млрд, предложенный главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, сорвался из-за разорительной для многих европейских стран суммы. Об этом заявил Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин. К тому же, по его словам, не все страны разделяют позицию, что Россия действительно угрожает их безопасности.