Владимир Зеленский
Владимир Зеленский должен прекратить спекулировать на территориальном вопросе, заявил зампредседателя Общественной палаты Республики Крым Роман Чегринец. Его слова приводит РИА Новости.
«Зеленский и дальше продолжает спекулировать на вопросе территорий, забывая, как в кокаиновом угаре, что этот вопрос давно уже окончательно решен», — прокомментировал собеседник агентства.Чегринец также считает, что часть украинских регионов, подконтрольных сейчас Киеву, тоже тяготеют к РФ.
Крым вошел в состав России в результате референдума в марте 2014 года, затем, в 2015 году, его примеру последовал Севастополь, а в 2022 году по итогам голосования субъектами РФ стали Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.
Ранее сообщалось об уничтожении боевиками ВСУ молокозавода в Запорожской области.
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