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«В кокаиновом угаре»: Зеленского призвали не спекулировать на вопросе территорий

Чегринец призвал Зеленского перестать спекулировать на территориальном вопросе
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский должен прекратить спекулировать на территориальном вопросе, заявил зампредседателя Общественной палаты Республики Крым Роман Чегринец. Его слова приводит РИА Новости.
«Зеленский и дальше продолжает спекулировать на вопросе территорий, забывая, как в кокаиновом угаре, что этот вопрос давно уже окончательно решен», — прокомментировал собеседник агентства.
Чегринец также считает, что часть украинских регионов, подконтрольных сейчас Киеву, тоже тяготеют к РФ.

Крым вошел в состав России в результате референдума в марте 2014 года, затем, в 2015 году, его примеру последовал Севастополь, а в 2022 году по итогам голосования субъектами РФ стали Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Ранее сообщалось об уничтожении боевиками ВСУ молокозавода в Запорожской области.

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#новости
Оппозиция Румынии обратилась к Путину
Шошоакэ написала письмо Путину с заявлением о давлении НАТО и ЕС на Румынию
16 марта 2025, 17:26

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Письмо с заявлением о давлении блоков НАТО и ЕС на Румынию отправила российскому президенту Владимиру Путину глава оппозиционной партии S.O.S. Диана Шошоакэ. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
«…Призываю Вас не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые нелегитимным руководством Румынии под эгидой НАТО и ЕС…» — написала Шошоакэ.
Она добавила, что текущее руководство Румынии не представляет волю народа, которому, по ее заявлению, запретили выбрать независимых руководителей. Саму Шошоакэ, по ее словам, дважды не допускали до участия в президентской гонке.

«Мы будем бороться за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией, несмотря на давление Евросоюза», — подчеркнула Шошоакэ.
Она резюмировала, что НАТО и ЕС навязывают Бухаресту участие в конфликте на Украине.

Ранее сообщалось, когда может состояться телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом.

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В США раскрыли, когда Трамп может созвониться с Путиным
Спецпосланник США Уиткофф: Трамп может созвониться с Путиным на следующей неделе
16 марта 2025, 17:05

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут созвониться уже на следующей неделе. Об этом журналистам CNN заявил американский спецпосланник Стивен Уиткофф.
«Я ожидаю, что будет звонок между президентами на этой неделе», — прокомментировал Уиткофф.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Уиткофф предоставил на встрече с Путиным в четверг, 13 марта, дополнительные данные по Украине. Путин в свою очередь передал американской стороне информацию, а также сигналы для хозяина Белого дома, резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, с каким призывом обратились к Западу на Украине. Подробней в нашем материале.

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Зеленский обратился с очередным призывом к Западу
Зеленский заявил, что Киев и страны Запада должны давить на РФ
16 марта 2025, 16:16

Владимир Зеленский

Чтобы добиться прогресса, Украина с западными странами должна давить на Россию, заявил Владимир Зеленский в личном Telegram-канале.
«Мы должны совместно давить на Россию, чтобы добиться прогресса», — сказано в публикации.

Кроме того, глава киевского режима упомянул некие меры, которые «должны не только сохранять, но и постоянно продвигать вперед всех».

Также Зеленский добавил, что ВС РФ запустили управляемые авиационные бомбы в количестве 1360 единиц, а также свыше тысячи ударных беспилотников и больше десятка разнотипных ракет.

Накануне в субботу, 15 марта, Зеленский выступал за милитаризацию Европы. Политик отмечал, что европейцам нужны личные арсеналы.

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#россия
#украина
#война
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#владимир зеленский
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Боевики ВСУ уничтожили артиллерией молокозавод в Запорожской области
Боевики ВСУ уничтожили артиллерией молокозавод в Каменке-Днепровской
16 марта 2025, 15:23

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Молокозавод в городе Каменка-Днепровская Запорожской области уничтожили боевики ВСУ. Как уточнили ТАСС в окружной администрации, противник пользовался артиллерией, однако точный тип орудия неизвестен.
«Вооруженные формирования Украины двумя ударами из неизвестного артиллерийского орудия уничтожили цех молокозавода в Каменке-Днепровской. На месте работают экстренные службы», — сказано в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет. Перед этим представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов проинформировал, что в Запорожской области уничтожен один из лидеров запрещенной в России террористической и экстремистской организации.

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#сво
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#запорожская область
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Украина и Европа могут не принять условия России по перемирию
Bloomberg: Украина и Европа могут не принять условия России по перемирию
16 марта 2025, 14:20

Фото: iStock/Ruma Aktar

Предложенные Россией условия перемирия на Украине могут не принять в Киеве и Брюсселе. Об этом информирует агентство Bloomberg.
На данный момент Вашингтон пока не отреагировал на предложения Москвы. Владимир Зеленский же заявил, что ожидает «четкого» и «твердого» ответа от Соединенных Штатов.

Ранее аналитик Александр Меркурис заявил, что предложение США о временном прекращении огня вызывает у России исторические опасения из-за предыдущих случаев нарушения договорённостей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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