Врач назвала шум в ушах симптомом опасных заболеваний

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Постоянный шум в ушах может быть связан с проявлением опасных заболеваний. Об опасности игнорирования этого симптома предупредила врач-оториноларинголог Дарима Биданова в беседе с «Лентой.ру».
Она заявила, что при шуме в ушах в первую очередь нужно обращаться к ЛОРу. Одними из самых распространенных причин шума могут быть серные пробки или отит. Также данный симптом может возникнуть из-за работы с высокой громкостью.
«Шум в ушах может быть следствием перелома костей черепа или ранения. К патологиям уха, вызывающим шумы, относят нейросенсорную тугоухость, травмы, полученные вибрационным или звуковым воздействием свыше 120 дБ. Среди менее распространенных причин можно назвать отосклероз, вызванный разрастанием костной ткани, и неинфекционные воспаления со скоплением жидкости в ухе», — отметила Биданова.
Кроме того, этот симптом может проявлять у людей с сахарным диабетом, мигренью, анемией, дисфункцией щитовидной железы. Биданова подытожила, что если оториноларинголог не выявит патологий в ушной раковине, он направит к другим врачам, к примеру, кардиологу, неврологу, эндокринологуи ли челюстно-лицевому хирургу.
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