Доктор Долгов предупредил, что психические расстройства бывают «заразны»

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Клинический психолог Денис Долгов рассказал о необходимости гигиены социального окружения. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
По словам специалиста, каждый человек так или иначе подстраивается под свое окружение, это получается непроизвольно. Поэтом унылые, токсичные, и депрессивные люди, составляющие чей-то близкий круг, тянут остальных за саобой.
Он также рассказал о так называемом «индуцированном бреде», когда здоровый человек при длительном общении с больным с бредом преследования тоже поддаётся этому состоянию. Долгов добавил, что клинически такой бред почти невозможно отличить от шизофрении, однако при прекращении контактов с больным симптомы такого расстройства моментально пропадают.
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«Кроме того, не забывайте, что психические расстройства «заразны». Это не значит, что они имеют инфекционную природу. Но длительное тесное общение с имеющими такие расстройства чревато последствиями для психики здорового человека», — предупредил психолог.
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Диана Аванесян