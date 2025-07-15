Украина опасается ядерного удара из-за выдвинутого Трампом ультиматума

15 июля 2025, 21:56

Журналист Портников: ультиматум Трампа может привести к ядерному удару по Украине

Фото: iStock/Pixilated Planet

Украинский журналист Виталий Портников предположил, что выдвинутый президентом США Дональдом Трампом ультиматум России об урегулировании конфликта на Украине за 50 дней, может привести к ядерному удару по республике. Об этом эксперт сообщил в своём личном блоге.