Украина опасается ядерного удара из-за выдвинутого Трампом ультиматума
Украинский журналист Виталий Портников предположил, что выдвинутый президентом США Дональдом Трампом ультиматум России об урегулировании конфликта на Украине за 50 дней, может привести к ядерному удару по республике. Об этом эксперт сообщил в своём личном блоге.
Портников предположил, что через 50 дней американский лидер может пойти на серьёзные меры. В частности, передать Украине дальнобойные ракеты и приказать ударить по Москве. Это, в свою очередь, может привести к ядерному удару со стороны России.
Сразу же после этого в войну с Россией могут вступить Штаты. Таким образом, одним из сценариев «сохранения украинской государственности» может являться третья мировая война, начало которой с каждым днём всё ближе, отметил журналист.
Накануне Дональд Трамп выступил с важным заявлением о конфликте России и Украины. Политик отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся в течение ближайших 50 дней, США введут против России и её партнёров вторичные пошлины в 100%.
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