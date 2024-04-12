В Крыму рассказали о колоссальном ущербе от нахождения в составе Украины

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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму за годы нахождения в составе Украины нанесен колоссальный ущерб, который будет оцениваться по специальной методике. Об этом сообщает РИА Новости.
Константинов отметил, что в данном направлении проводится тщательная работа. По его словам, в настоящее время группа специалистов занимается оценкой ущерба, который был нанесен Крыму из-за энергетической блокады.
Глава крымского парламента добавил, что далее будут изучаться продовольственная, банковская и иные виды блокад вместе с оценкой понесенных потерь.
Ранее председатель комитета по вооруженным силам Сената Конгресса США Джек Рид сообщил, что Штаты одобрили новый пакет военной помощи Киеву, чтобы обеспечить Вооруженным силам Украины возможность атаковать весь Крым в 2025 году.
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Глава крымского парламента добавил, что далее будут изучаться продовольственная, банковская и иные виды блокад вместе с оценкой понесенных потерь.
Ранее председатель комитета по вооруженным силам Сената Конгресса США Джек Рид сообщил, что Штаты одобрили новый пакет военной помощи Киеву, чтобы обеспечить Вооруженным силам Украины возможность атаковать весь Крым в 2025 году.
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Екатерина Коршунова