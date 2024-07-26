Временного поверенного России Копнину вызвали в МИД Румынии из-за обломков БПЛА

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Временного поверенного в делах России в Румынии Елену Копнину вызвали в МИД Румынии из-за обнаружения в уезде Тулча обломков беспилотника. Соответствующее заявление появилось на сайте иностранного ведомства. Представителю Москвы выразили протест из-за частей упавшего БПЛА, говорится в сообщении.
Указывается, что вместе с тем Румыния осудила удары по «украинской портовой инфраструктуре». Факт вызов сотрудника посольства также подтвердили в МИД России.
Ранее сообщалось, что представители румынского Минобороны нашли в районе города Плауру недалеко от границы с Украиной фрагменты беспилотника и определили, что он якобы российского производства.
В свою очередь в НАТО заявили, что обломки БПЛА не считаются атакой на альянс, потому что это был не намеренный удар.
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Ранее сообщалось, что представители румынского Минобороны нашли в районе города Плауру недалеко от границы с Украиной фрагменты беспилотника и определили, что он якобы российского производства.
В свою очередь в НАТО заявили, что обломки БПЛА не считаются атакой на альянс, потому что это был не намеренный удар.
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Данил Пономарев