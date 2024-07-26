«Страна»: в подконтрольных Киеву Запорожье и Краматорске прогремели взрывы

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В подконтрольных Киеву городах Краматорск и Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна». На месте происшествия в первом городе начался сильный пожар, говорится в сообщении.
«Сообщают о взрывах в районе Краматорска и в Запорожье», – указано в публикации.Напомним, ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Отмечается, что сигнал тревоги распространился по всей стране в районе 0:12 по местному времени (совпадает с московским).
Также накануне, 25 июля, Харьковская область побила рекорд по продолжительности воздушной тревоги. По данным на 18:50, сирены звучали в регионе уже больше двух полных дней. Регион находился в красной зоне 48 часов и 17 минут.
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