Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Польши

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Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш был приглашен в Министерство иностранных дел Польши в связи с инцидентом, связанным с ракетой, проникшей в воздушное пространство из Украины, передает РИА Новости.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула обвинил Россию в нарушении воздушного пространства страны. Он утверждал, что предположительно российская ракета была причастна к нарушению воздушного пространства Польши.
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Артем Кузьмин