МО Британии: поддержка Украины продолжится, Киеву поставят ракеты ПВО

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Глава британского минобороны Грант Шаппс заявил, что Великобритания поставит Украине сотни ракет ПВО, продолжая укреплять киевский потенциал противовоздушной обороны. Об этом Шаппс написал в соцсети X.
Напомним, наравне с Великобританией, поддерживать развитие украинского конфликта продолжают другие страны. Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил в беседе с РИА Новости, что Германия продолжит свое содействие Украине. По словам посла, общий объем помощи, который Берлин передал Киеву с момента начала специальной военной операции, составил двадцать восемь миллиардов евро.
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