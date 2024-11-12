Врио главы Дмитровского округа стал Иван Курданин

Иван Курданин (фото из его ТГ-канала)
Экс-руководитель Лосино-Петровского округа Иван Курданин, вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции, стал временно исполняющим обязанности главы Дмитровского городского округа, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с руководителями министерств, ведомств и муниципалитетов региона.
«Мы его (Ивана Курданина — прим. ред.) хорошо знаем по работе в Лосино-Петровском. После этого два с половиной года Иван вместе с коллегами провел на территориях ДНР, ЛНР — всё, что касается восстановления Мариуполя, школ, садов, дорог. Вся координация была в том числе с его участием», — сказал Андрей Воробьёв.Предыдущим главой Дмитровского округа был Илья Поночевный, он ушёл с этой должности по собственному желанию в конце октября.
Читайте также:
В Подмосковье построят цифровой промышленный коворкинг
Гимнастки из Дмитрова завоевали две медали межрегиональных соревнований
В Дмитрове завершают капремонт главного здания больницы
Лев Каштанов