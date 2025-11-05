Врио губернатора Тверской области стал Виталий Королев
Президент Владимир Путин назначил Виталия Королёва временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области.
Текст соответствующего указа главы государства опубликовали на сайте Кремля. Назначение действует до вступления в должность лица, избранного губернатором региона, говорится в документе.
На встрече с чиновником Путин охарактеризовал Тверскую область как «центр русской земли», подчеркнув её значимость и наличие задач, требующих повышенного внимания. Он посоветовал опираться на тех, кто хорошо знает область, живёт и работает в ней и считает её своей малой родиной.
Виталий Королёв поблагодарил за оказанное доверие и назвал приоритетами повышение качества жизни жителей и поддержку семей участников специальной военной операции. Путин пожелал ему успеха в работе.
Ранее губернатором был Игорь Руденя. 29 сентября его назначили полномочным представителем Президента в Северо-Западном федеральном округе. Выборы нового главы Тверской области наметили на Единый день голосования в сентябре 2026 года.
