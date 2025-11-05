Достижения.рф

Врио губернатора Тверской области стал Виталий Королев

Врио губернатора Тверской области стал Виталий Королев по указу Путина
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин назначил Виталия Королёва временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области.



Текст соответствующего указа главы государства опубликовали на сайте Кремля. Назначение действует до вступления в должность лица, избранного губернатором региона, говорится в документе.

На встрече с чиновником Путин охарактеризовал Тверскую область как «центр русской земли», подчеркнув её значимость и наличие задач, требующих повышенного внимания. Он посоветовал опираться на тех, кто хорошо знает область, живёт и работает в ней и считает её своей малой родиной.

Виталий Королёв поблагодарил за оказанное доверие и назвал приоритетами повышение качества жизни жителей и поддержку семей участников специальной военной операции. Путин пожелал ему успеха в работе.

Ранее губернатором был Игорь Руденя. 29 сентября его назначили полномочным представителем Президента в Северо-Западном федеральном округе. Выборы нового главы Тверской области наметили на Единый день голосования в сентябре 2026 года.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0