05 ноября 2025, 11:21

Врио губернатора Тверской области стал Виталий Королев по указу Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин назначил Виталия Королёва временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области.