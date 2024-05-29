В США разбился военный самолет

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Американский военный самолет потерпел крушение в аэропорту города Альбукерке (штат Нью-Мексико). Об этом информирует телекомпания ABC.
На борту находился один пилот, его госпитализировали. Аэропорт уже восстановил работу после происшествия.
Согласно данным портала Daily Express US, это мог быть истребитель F-35, упавший через короткое время после взлета.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 был поврежден в результате жесткой посадки в Мурманской области. На борту находилось 4 человека. В результате экстренной посадки никто не пострадал, людей направили в Мурманск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Согласно данным портала Daily Express US, это мог быть истребитель F-35, упавший через короткое время после взлета.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 был поврежден в результате жесткой посадки в Мурманской области. На борту находилось 4 человека. В результате экстренной посадки никто не пострадал, людей направили в Мурманск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак