Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ПВО Белгорода сбила украинский самолёт Миг-29 южнее Волчанска

ПВО Белгорода сбила украинский самолёт Миг-29 южнее Волчанска

27 мая 2024, 13:42
Фото: iStock/Dragunov1981

Фото: iStock/Dragunov1981

Белгородская система ПВО сбила украинский самолёт Миг-29 в районе Волчанска, об этом пишет Telegram-канал Mash.


По информации СМИ, боевой самолёт Вооружённых сил Украины был сбит южнее Волчанска. По нему отработали три ракеты С400, запущенные из Белгородской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью российские силы ПВО сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над РФ. Шесть вражеских дронов сбито и перехвачено над территорией Орловской области. При этом четыре беспилотника уничтожили в небе над Краснодарским краем. Ещё по одному украинскому БПЛА сбито над Брянской и Белгородской областями.

Читайте также:

Минобороны РФ: 12 украинских БПЛА сбили над территориями РФ минувшей ночью

Вылечим от наркомании: Кадыров «поручил» вырыть яму для Зеленского

МО: ВС РФ освободили село Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области
#белгородская область
#пво
#всу
#харьковская область
Въехавшие в зону ЧС белгородцы не получат выплату в случае происшествия
27 мая 2024, 13:52

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил проверить блокировку дорог и подъездов к населенным пунктам с введенным режимом ЧС и усилить их охрану, чтобы предотвратить проезд посторонних.
Это поручение он дал на еженедельном оперативном совещании правительства региона 27 мая, пишет mk.ru.

Кроме того, власти Белгородской области намерены бороться с нарушителями, отказывая им в материальной поддержке.

«Если человек игнорирует наши предупреждения о невозможности пребывания в этих населенных пунктах и решает проехать, мы рассмотрим вопрос о неоказании помощи в случае повреждения личного транспорта. В случае получения ранения или гибели финансовая помощь также не будет оказана», — заявил Гладков.
Он добавил, что дело не в деньгах: глава региона просто не видит других способов убедить людей задуматься о своей безопасности.

Читайте также:

ПВО Белгорода сбила украинский самолёт Миг-29 южнее Волчанска

В Минобороны раскрыли подробности ночного обстрела Белгорода

В центре Белгорода прогремели десятки взрывов
#минобороны
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вылечим от наркомании: Кадыров «поручил» вырыть яму для Зеленского
Кадыров заявил о необходимости вылечить Зеленского от наркозависимости
27 мая 2024, 13:29

Фото: Официальный сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров «поручил» вылечить от наркозависимости президента Украины Владимира Зеленского.
В беседе с Telegram-каналом SHOT Кадыров заявил, что «поручил» вырыть для Зеленского яму, в котором ему устроят самодельный «рехаб» и излечат от наркотической зависимости.

На вопрос о том, будут ли там кормить президента Украины, глава Чечни, смеясь, ответил, что его посадят на диету. «Приведем в сознание», — заключил глава Чечни.

Напомним, 21 мая 2024 года истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. В апреле в стране должны были пройти выборы, однако, Зеленский отменил их из-за спецоперации.

Читайте также:

Зеленский не сможет заставить Си Цзиньпина посетить саммит в Швейцарии – пишут СМИ

Стало известно, кого из мировых лидеров Зеленский пригласил на «саммит мира» по Украине

Зеленский признался, что ни одна страна не предлагала Киеву отправить свои войска
#владимир зеленский
#рамзан кадыров
#наркотики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО: ВС РФ освободили село Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области
27 мая 2024, 13:06

Фото: iStock/zim286

Российские силы освободили село Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области, об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации российского оборонного ведомства, населённый пункт Ивановка освободили подразделения группировки войск «Запад».

Вчера в Министерстве обороны РФ также сообщали об освобождении села Берестовое в Харьковской области.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о нынешней обстановке на полях специальной военной операции. Эксперт назвал самые горячие точки СВО, а также выдвинул свои прогнозы на будущее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Шавка из-под юбки НАТО»: Стало известно, как Россия накажет Эстонию за дерзкие заявления

Полковник охраны Зеленского дал приказ сложить оружие при входе ВС РФ в Киев

МИД КНР: Пекин выступает за саммит по Украине, признаваемый Москвой и Киевом
#сво
#вс рф
#всу
#харьковская область
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СБУ заочно предъявила обвинения заместителю министра обороны России
На Украине завели дело против замминистра обороны России Криворучко
27 мая 2024, 12:51

Фото: iStock/rarrarorro

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в своем Telegram-канале в понедельник, что заочно предъявила обвинения заместителю министра обороны России Алексею Криворучко.
«Служба безопасности Украины собрала доказательства против заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, ответственного за снабжение российских войск... По данным следствия, он участвовал в планировании, подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения России», — говорится в заявлении СБУ.
В ведомстве уточнили, что против Криворучко возбуждено уголовное дело по статье «Ведение агрессивной войны».

Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения российским чиновникам, однако это не привело к реальным последствиям.

Читайте также:

Экс-депутат из Ялты Ломенко отправится в тюрьму за госизмену и шпионаж для СБУ

«Фронт разрезается на две части»: Полковник СБУ рассказал о катастрофе, угрожающей ВСУ

Российские власти Харьковской области заявили о вражде между ГУР и СБУ
#дело
#уголовное дело
#депутат
#рф
#сбу
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине предсказали коллапс экономики из-за мобилизации
Политолог Романенко: Украину ждет если не коллапс, то серьезные проблемы
27 мая 2024, 12:49

Фото: iStock/Diy13

Из-за мобилизации сфера логистики и грузовых перевозок Украина испытывает дефицит кадров, который может привести к катастрофическим последствиям. Об этом заявил в своем Telegram-канале украинский политолог Юрий Романенко.
«Украину ждет если не коллапс экономики, то серьезные проблемы», — сказал он.

Романенко отметил, что это касается не только перевозок, но и всех других секторов. По его словам, резко вырастет стоимость доставки, а в некоторых городах перестанут вывозить мусор.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее МИД Китая прокомментировал обращение Зеленского к Си Цзиньпину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

МО: ВС РФ освободили село Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области

ВСУ ударили по школе в запорожском селе Новогоровка

TAC: Западу пора понять, что фантазии о поражении РФ неосуществимы
#эксперт
#мусор
#владимир путин
#президент
#операции
#лидер
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Санитарная и буферная зоны: Воеэксперт Баранец спрогнозировал дальнейший ход СВО
27 мая 2024, 12:16

Фото: Минобороны РФ

Российские войска растянут фронт и ударят с неожиданного направления. Такое заявление в эфире украинского телеканала «Прямой» сделал экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Бывший генпрокурор считает, что летом РФ будет давить с разных направлений, а украинские боевики не узнают, откуда начнут наступать ВС РФ.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» поделился своими прогнозами о событиях на СВО.

«Какие точно события надо ждать — об этом знает Генеральный штаб. А я предполагаю, что мы будем наращивать давление на Харьковском направлении. Цель — создание санитарной и буферной зоны, из которой самые большие удары наносятся под Белгородской областью. Этим сейчас занята наша группировка «Север». И занимается очень неплохо: уже 15 населенных пунктов за 2 недели мы освободили», — объяснил эксперт.

По предположениям полковника в отставке, другие важные направления связаны с боевой работой в ДНР и ЛНР.

«У нас на повестке дня стоит Часов Яр — это один из наиболее укрепленных, еще не до конца взятых, населенных пунктов и оборонительных районов. Я думаю, что здесь в ближайшее время будут сосредоточены наиболее активные действия нашей армии. Если брать стратегически, заглядывая в глубину всего этого года, то, я думаю, нам надо ждать движение российской армии на административные границы ДНР, где Славянск и Краматорск. Это стратегическая задача 2024 года, и, конечно, создание санитарной зоны», — рассказал военный обозреватель.

Виктор Баранец добавил, что ведутся активные работы в Херсонской и Запорожской областях.

Читайте также:

Освобождение ВС РФ Белогоровки и зачистка Нетайлово от ВСУ: последние новости СВО

​Впервые с начала СВО ВСУ попытались атаковать популярный российский курорт

Луценко спрогнозировал дальнейший ход СВО
#эксперт
#движение
#радио
#новости
#днр
#лнр
#сво
#всу
#вс рф
#виктор баранец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ ударили по школе в запорожском селе Новогоровка
27 мая 2024, 12:07

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские войска нанесли удар по школе в запорожском селе Новогоровка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, информация о пострадавших и разрушении уточняется.

«Боевики ВСУ прицельным огнем уничтожили школу в селе Новогоровка Васильевского района Запорожской области. В самой школе и рядом с ней нет и не было военных. Это хорошо известно нацистам», — заявил Рогов.
Он отметил, что украинские силы целенаправленно атаковали школу, чтобы лишить детей в Запорожской области возможности получать качественное образование.

Читайте также:

Нижнекамск атаковали беспилотниками

Беспилотники ВСУ атаковали аэродром в российском регионе

Минобороны РФ: ВСУ ночью атаковали Крым десятью ракетами ATACMS
#аэродром
#образование
#крым
#информация
#всу
#рф
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США предложили неожиданный план по Украине
TAC: Западу пора понять, что фантазии о поражении РФ неосуществимы
27 мая 2024, 12:03

Фото: iStock/3dmitry

Руководства стран Запада должны уже понять, что они не смогут добиться безоговорочного поражения России в украинском конфликте. Об этом пишет The American Conservative.
«Политикам потребуется признать, что не существует реального пути к безоговорочному поражению России, и соответственно сформировать взгляды на прекращение конфликта», — говорится в статье.

По мнению автора статьи, конфликт ещё не поздно завершить на условиях, гарантирующих суверенитет Украины и соответствует интересам США.

Издание пишет, что за время проведения СВО армия России стала сильнее, а нынешние действия западных союзников Украины не могут помочь Киеву, так как они сильно недооценивают военные возможности ВС РФ на поле боя.

Читайте также:

ЕС захотел организовать мирную конференцию по Украине с участием России

Стало известно о приказе охраны Зеленского сложить оружие при входе ВС РФ в Киев

МИД Китая прокомментировал обращение Зеленского к Си Цзиньпину
#сша
#военные
#конфликт
#оружие
#армия
#армия россии
#ес
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕС захотел организовать мирную конференцию по Украине с участием России
Bloomberg: ЕС хочет провести саммит по Украине с участием РФ в Саудовской Аравии
27 мая 2024, 11:59

Фото: iStock/CatEyePerspective

Евросоюз планирует организовать предстоящей осенью мирную конференцию по Украине с участием РФ, которая может состояться в Саудовской Аравии. Об этом информирует Bloomberg.
Согласно данным источника, Европейский союз считает важной задачу перейти от конференции в Швейцарии в июне, в которой Россия не примет участия, к возможной встрече осенью с участием Москвы. Примечательно, что КНР и Бразилия намерены провести альтернативную встречу, которая будет признаваться как властями РФ, так и Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Джозефа Байдена и главу КНР Си Цзиньпина посетить «саммит мира» в Швейцарии. Саммит по Украине должен состояться 15–16 июня под Люцерном, в городе Бюргеншток.

Читайте также:

Власти Люксембурга заявили, что будут соблюдать санкции ЕС против Фридмана

Евросоюз ввел санкции против Медведчука, Марчевского и Voice of Europe

Зеленский не сможет заставить Си Цзиньпина посетить саммит в Швейцарии – пишут СМИ
#россия
#санкции
#президент
#саммит
#бразилия
#ес
#швейцария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф