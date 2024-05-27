ПВО Белгорода сбила украинский самолёт Миг-29 южнее Волчанска

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Белгородская система ПВО сбила украинский самолёт Миг-29 в районе Волчанска, об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, боевой самолёт Вооружённых сил Украины был сбит южнее Волчанска. По нему отработали три ракеты С400, запущенные из Белгородской области.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью российские силы ПВО сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над РФ. Шесть вражеских дронов сбито и перехвачено над территорией Орловской области. При этом четыре беспилотника уничтожили в небе над Краснодарским краем. Ещё по одному украинскому БПЛА сбито над Брянской и Белгородской областями.
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Евгения Парфентьева