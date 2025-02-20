Renault допустила свое возвращение в Россию

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Возвращение в Россию допустил французский автоконцерн Renault, пишет Financial Times, ссылаясь на гендиректора компании Луку де Мео.
«Я бы предпочел сосредоточиться на строительстве будущего, а не на том, чтобы догонять прошлое... Но мы деловые люди. Когда мы увидим возможность для бизнеса, мы постараемся ухватиться за нее», — сказано в материале.
Лука де Мео подчеркнул, что у Renault также есть приоритет по поводу ускорения запуска электрокаров и гибридных авто для соответствия будущим требованиям Евросоюза в плане вредных выбросов.
Ряд западных компаний покинул Россию в 2022 году на фоне спецоперации в Донбассе, а также антироссийских санкций. Главы зарубежных холдингов подчеркивали, что на них давила администрация США.
Ранее сообщалось, сможет ли зарубежный автопром вернуться в Россию.
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Никита Кротов