ВС Беларуси привели в полную готовность

11 октября 2025, 12:14

Минобороны Беларуси проводит проверку ВС с приведением в полную готовность

Фото: istockphoto/Derek Brumby

В Беларуси началась проверка Вооружённых Сил с переводом подразделений в высшую степень боевой готовности. Об этом сообщили в Минобороны республики. Информацию приводит «Газета.ру».