ВС Беларуси привели в полную готовность
В Беларуси началась проверка Вооружённых Сил с переводом подразделений в высшую степень боевой готовности. Об этом сообщили в Минобороны республики. Информацию приводит «Газета.ру».
Инициатором инспекции стал президент и главнокомандующий Александр Лукашенко. По распоряжению, ряд частей проведёт мероприятия по приведению в боевую готовность, выдвинется в предписанные районы и выполнит задачи, указанные в документе.
В середине сентября на территории России и Беларуси прошли совместные стратегические учения «Запад‑2025». Их целью была проверка возможностей Москвы и Минска по обеспечению безопасности Союзного государства и готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.
Основные действия также велись в акваториях Баренцева и Балтийского морей.
