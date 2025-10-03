Лукашенко захотел восстановить отношения с одной европейской страной

03 октября 2025, 09:08

Лукашенко предложил Германии «мудро делать шаги навстречу друг другу»

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Германии восстановить двусторонние отношения, призвав обе стороны «мудро делать шаги навстречу друг другу». Об этом сообщила пресс-служба главы РБ.





Такое заявление он сделал в поздравлении, направленном жителям ФРГ по случаю Дня германского единства. Белорусский лидер признал, что в нынешних условиях сделать это непросто. Однако, по его словам, нормализация отношений между двумя странами отвечает интересам их народов.

«Предлагаем вместе снимать пограничные и другие барьеры в целях восстановления двусторонних отношений», — сказал Лукашенко.