Лукашенко захотел восстановить отношения с одной европейской страной
Лукашенко предложил Германии «мудро делать шаги навстречу друг другу»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Германии восстановить двусторонние отношения, призвав обе стороны «мудро делать шаги навстречу друг другу». Об этом сообщила пресс-служба главы РБ.
Такое заявление он сделал в поздравлении, направленном жителям ФРГ по случаю Дня германского единства. Белорусский лидер признал, что в нынешних условиях сделать это непросто. Однако, по его словам, нормализация отношений между двумя странами отвечает интересам их народов.
«Предлагаем вместе снимать пограничные и другие барьеры в целях восстановления двусторонних отношений», — сказал Лукашенко.Кроме того, он сообщил, что Минск продлил безвизовый режим для граждан стран-членов Евросоюза, включая Германию.
Ранее Лукашенко заявлял, что Россия должна играть центральную роль в развитии СНГ и ЕАЭС.