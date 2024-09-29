ВС РФ фиксируют прямую вовлечённость Запада в конфликт на Украине, заявил Песков

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Российские военные и профильные специалисты внимательно отслеживают использование вооружений на Украине и фиксируют прямую вовлечённость Запада в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Он подчеркнул, что российские военные и специалисты продолжат следить за ситуацией в связи с прямой вовлечённостью западных стран в конфликт, что создаёт угрозу для России.
Таким образом Песков ответил на вопрос журналиста о том, когда может быть принято решение о реализации российской ядерной доктрины, которую на этой неделе обновил Владимир Путин.
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Анастасия Чинкова