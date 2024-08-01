ВС РФ начали снаряжать ракеты-носители на нестратегических ядерных учениях

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Российские военные приступили к третьему этапу учений нестратегических ядерных сил, сообщили в Минобороны РФ.
В ходе учений они занимаются подготовкой ракет-носителей и авиационных средств поражения.
Ранее стало известно, что 31 июля Минобороны России объявило о начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. В ходе этого этапа солдаты будут отрабатывать подготовку к боевому применению оружия.
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«Согласно сообщению Министерства обороны Российской Федерации, личный состав ракетных соединений получил специальные учебные боеприпасы и вышел в назначенные районы. Затем они приступили к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения», — сообщили в RT.
Ранее стало известно, что 31 июля Минобороны России объявило о начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. В ходе этого этапа солдаты будут отрабатывать подготовку к боевому применению оружия.
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Мира Полтева