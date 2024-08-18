Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Российские войска освободили от боевиков ВСУ Свиридоновку Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее стало известно, что бывшие украинские военные готовы сражаться против киевского режима.
По словам одного из них с позывным «Борзый», Киев «воюет не против военных, а против мирного населения».
Кроме того, по мнению аналитиков, Украина отыгрывается на гражданских, поскольку не может одержать победу на поле боя. При этом, отмечали эксперты, украинская власть хочет показать своим западным хозяевам, что еще на что-то способна.
Спецоперация России в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 2022 года.
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Кроме того, по мнению аналитиков, Украина отыгрывается на гражданских, поскольку не может одержать победу на поле боя. При этом, отмечали эксперты, украинская власть хочет показать своим западным хозяевам, что еще на что-то способна.
Спецоперация России в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 2022 года.
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Никита Кротов