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ВС РФ освободили Свиридоновку в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили Свиридоновку в ДНР
18 августа 2024, 13:37
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Российские войска освободили от боевиков ВСУ Свиридоновку Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее стало известно, что бывшие украинские военные готовы сражаться против киевского режима.
По словам одного из них с позывным «Борзый», Киев «воюет не против военных, а против мирного населения».

Кроме того, по мнению аналитиков, Украина отыгрывается на гражданских, поскольку не может одержать победу на поле боя. При этом, отмечали эксперты, украинская власть хочет показать своим западным хозяевам, что еще на что-то способна.



Спецоперация России в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 2022 года.

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В КНДР предрекли судьбу режима Зеленского
МИД КНДР: нападение ВСУ в Курской области закончится разгромом режима Зеленского
18 августа 2024, 13:59

Атака со стороны боевиков ВСУ под Курском закончится крахом режима Владимира Зеленского, а также стратегическим поражением Вашингтона, заявили в Северокорейском МИД.
«Нынешнее ожесточенные бои в Курской (области — Прим. ред.) станут прелюдией полного разгрома марионеточной клики Зеленского и стратегического поражения США и Запада», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНДР.

Там добавили, что Вашингтон с его союзниками, помогая Киеву, ведет к третьей мировой войне, а Северная Корея всегда будет на стороне России в вопросах защиты ей своей независимости.

Ранее МИД КНДР обвинил США в том, что боевики ВСУ напали на Курскую область.

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В Америке заявили, что Израиль убрал «Призрака» из «Хезболлы»
WSJ: Израиль убрал «Призрака» из «Хезболлы»
18 августа 2024, 13:20

Фото: istockphoto/butenkow

Один из основателей «Хезболлы» Фуад Шукр, который известен как «Призрак», ликвидирован Израилем, сообщает The Wall Street Journal.
Уточняется, что высокопоставленного оперативника убрали в его офисе, расположенном в жилом доме на втором этаже. Также известно, что «Призрак» вел скрытный образ жизни, за что и получил свое прозвище.

По боевику ударили после того, как заманили в здание. Накануне сообщалось, что израильская армия ударила по военным объектам «Хезболлы» в Ливане.

Кроме того, The Wall Street Journal ранее писала о расколе в израильском руководстве на фоне споров про необходимость ударить по «Хезболле».

До этого в «Хезболле» информировали, что провели десять операций за сутки против Израиля.

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Лукашенко раскрыл планы на западной границе
Глава РБ Лукашенко: оборонительные планы на границе могут стать наступательными
18 августа 2024, 12:52

Фото: Сайт Кремля

Если возникнет такая необходимость, Минск с Москвой изменят оборонительные планы по защите западной границы Союзного государства на наступательные, заявил в беседе с телеканалом «Россия» белорусский президент Александр Лукашенко.
«Не первый год мы с (президентом РФ Владимиром – Прим. ред.) Путиным планируем защиту западного направления. У нас не первый год оборонительные планы существуют. Если надо, мы их переведем и в наступательные», — прокомментировал глава РБ.

Ранее Лукашенко заявлял, что киевский режим своими действиями в Курской области специально провоцирует российскую сторону на применение ядерных вооружений. Политик подчеркивал, он уверен, что РФ «снесет» украинских радикалов из своего региона.

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#александр лукашенко
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Лукашенко назвал цель ВСУ в Курской области
Лукашенко: Украина хочет спровоцировать РФ на применение ядерного оружия
18 августа 2024, 12:36

Фото: Сайт Кремля

Атака со стороны ВСУ под Курском — попытка спровоцировать Россию на применение ядерных вооружений, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Киев сформировал для нападения на Курскую область мощные силы с участием наемников, поляков», — сказал Лукашенко.

Глава РБ выразил уверенность, что РФ «снесет» боевиков ВСУ из-под Курска.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, когда киевский режим решил прорваться вглубь российских территорий. Противник получил отпор от ВС РФ, Росгвардии и пограничников.

Международные организации отметили, что Украина своими действиями лишь способствует усилению напряженности.

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#украина
#белоруссия
#александр лукашенко
#курская область
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Лукашенко начал готовить белорусов к своему уходу
Лукашенко заявил, что готовит людей к своему уходу с поста президента
18 августа 2024, 12:28

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье, 18 августа, заявил, что готовит людей к своему уходу с поста президента.
«Люди должны быть готовы к уходу с поста», — заявил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что никто не вечен.

В своем интервью глава Беларуси также заявил о том, что близь границ беларуссии находятся более 120 тысяч украинских военнослужащих. По его словам, Киев может попытаться провоцировать РФ на применение ядерного оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент также заявил, что Россия и Белоруссия видят, откуда с Запада может быть осуществлена агрессия против союзного государства.

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#интервью
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КНДР обвинила США в нападении ВСУ на Курскую область
МИД КНДР: за нападением со стороны боевиков ВСУ на Курскую область стоят США
18 августа 2024, 12:23

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Нападение украинских боевиков в Курской области — акт терроризма и агрессии, за которым стоит Вашингтон, заявили в МИДе Северной Кореи.
«(Украина совершила) вооруженное нападение на российскую территорию при координации и поддержке США и Запада... это непростительный акт агрессии... (За этим) актом терроризма (стоят) США и их сателлиты», — сказано в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве КНДР добавили, что ответственность за сегодняшнюю ситуацию, которая «может погрузить всю территорию Европы в полномасштабную войну», полностью ляжет на США и их сателлитов, поскольку в зоне боевых действий присутствует западная техника.

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#всу
#курская область
#мид
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#россия
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«Многие этого боялись»: в Германии оценили положение ВСУ на фронте
Die Welt: подразделения боевиков ВСУ в Донбассе остались без поддержки
18 августа 2024, 11:30

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики ВСУ в Донбассе остались без поддержки, заявил в беседе с изданием Die Welt аналитик Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.
«Людей не хватает, и это именно та дилемма становится реальной, которой боялись многие, а именно, что наступление в Курской области и удержание там территорий произойдет за счет, так сказать, удержания фронта на Донбассе. И кажется, теперь это стало реальностью», — сказал собеседник.

Он добавил, что украинские военные не могут противостоять артиллеристам ВС РФ из-за отсутствия подкреплений и нехватки боезапаса.

Ранее американский офицер Эрл Расмуссен отмечал жестокость ВСУ в отношении мирных граждан. Ряд аналитиков также подчеркивал, что боевики не могут победить на фронте, поэтому отыгрываются за счет гражданских.

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#украина
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В США заявили об отчаянии на Украине
Экс-подполковник США Расмуссен: Киев хочет нагнать страха, напав на РФ
18 августа 2024, 10:31

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина отчаялась, и это видно по жестокому поведению боевиков ВСУ в отношении мирного населения, передает РЕН ТВ, ссылаясь на отставного подполковника ВС США Эрла Расмуссена. В частности, американский офицер упомянул видео, где украинские военные жестоко обращаются с пленниками — мужчин закидывают в грузовик в повязках и наручниках, оскорбляя и нанося удары прикладом.
«Да, я видел видео, это ужасно. Похоже, что тащили в основном мужчин», — пояснил Расмуссен.

Он резюмировал, нападение на российские территории, а также запугивание «грязной» бомбой, применение физической силы в отношении обычных людей, заложников — всем этим пользуется киевский режим для устрашения.

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#мир
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Умер знаменитый французский актер Ален Делон
AFP: на 89-м году жизни скончался французский актер Ален Делон
18 августа 2024, 09:00

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Актер Ален Делон ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом информирует Agence France-Presse.
Ален Делон — французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Кинозвезда и секс-символ 1960-х — 1980-х годов.

В 1957 году вышел первый фильм с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина». В 1960-м случился его прорыв после фильма «На ярком солнце». Затем были «Рокко и его братья» и «Леопард». Последний принес Делону номинацию на «Золотой глобус». Делон является обладателем почетных наград — от Берлинского и Локарнского кинофестивалей, «Давид ди Донателло» от Итальянской киноакадемии, немецкая «Золотая камера».

Ранее стало известно, что племянник российского режиссера Никиты Михалкова журналист и писатель Дмитрий Кончаловский скончался на 61-м году жизни. Причиной смерти могла стать остановка сердца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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