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Российские войска начали штурм Торецка

18 августа 2024, 12:42
Фото: istockphoto/zabelin

Фото: istockphoto/zabelin

Российские войска приступили к штурму Торецка в Донецкой Народной Республике. Части Вооружённых сил РФ атакуют город сразу с трёх направлений.
Об этом сообщает телеграм-канал «Военное обозрение». Кроме пехоты, в штурме принимают участие несколько единиц боевой техники. По словам военкоров, на всех участках идут тяжёлые бои, а противник оказывает упорное сопротивление.

О том, что российские войска приступили к штурму Торецка, стало известно в начале августа. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал тогда, что город с двух сторон зажимается «в клещи» российскими подразделениями, в то время как части ВСУ отодвигают свои передовые позиции к центру города.



По мнению военных экспертов, Торецк очень важен для Вооружённых сил РФ с точки зрения логистики, потому они и стремятся занять город. Политолог Лиманов в свою очередь указал, что взятие Торецка открывает дорогу к освобождению всей территории ДНР.

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#всу
#рф
Лукашенко: Путин и российские войска «снесут украинцев» в Курской области
18 августа 2024, 13:32

Фото: сайт Кремля

Российские войска и Владимир Путин «снесут украинских военных», вторгшихся в Курскую область. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В разговоре с информационным агентством БелТА белорусский лидер задался вопросом, зачем вообще украинская армия атаковала российский регион и теряет там самых подготовленных элитных бойцов. По его мнению, операция ВСУ в Курской области обречена на провал, равно как неизбежно поражение Украины и на других участках фронта.

«Империю эту ещё никто и никогда не побеждал и не победит», — сказал Лукашенко, имея ввиду Россию.

Белорусский президент подчеркнул, что украинцы и сами это понимают. Уходя на фронт, они понимают, что идут в одну сторону. По мнению Лукашенко, дальнейшая эскалация конфликта может привести к печальному итогу для украинской государственности.

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«Страдают невинные люди»: Экс-бойцы ВСУ заявили о готовности биться против Киева
Бывшие бойцы ВСУ из отряда Кривоноса выразили готовность выдвинуться в Курск
18 августа 2024, 13:21

Фото: istock / Vladislav Stepanov

Бывшие бойцы ВСУ из отряда имени Максима Кривоноса заявили о готовности выдвинуться в Курскую область и принять участие в боях против украинской армии и западных наемников. Об этом члены отряда рассказали изданию РИА Новости.
Солдат с позывным Борзый заявил, что они готовы выступить против ВСУ под Курском по причине того, что те «воюют не против военных, а против мирного населения». Его сослуживец с позывным Змей согласился с ним и также заявил о готовности помочь.

Боец с позывным Прометей рассказал, что у него в Курске живет бабушка, а в Коренево дедушка, куда ВСУ уже зашли.

«Для меня это шокирующая новость, конечно же... Меня это очень потрясло... Я знаю то, что все придет в порядок, что их выбьют оттуда», — добавил он.
Ранее сообщалось, что российские войска начали штурм Торецка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#всу
#солдат
#курская область
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В Курской области уничтожен финский наёмник Вилле Мюккянен
18 августа 2024, 12:17

Фото: istockphoto/breakermaximus

Российские военные ликвидировали очередного иностранного «солдата неудачи», отправившегося в ряды ВСУ добывать деньги и сомнительную славу. В Курской области нашёл свою смерть финский наёмник Вилле Мюккянен.
На родине «горячий финский парень» служил в спецназе, а потом спорол родные погоны и отправился воевать за Украину, передаёт телеграм-канал Readovka. В своих социальных сетях он бесконечно хвастался «ценным боевым опытом», украшал посты хештегами «professional», «slavaukraini» и тому подобными, а сообщения завершал фразой «смерть врагам» и эмодзи черепа и русского триколора.

Однако наёмник сам нашёл смерть, ступив на русскую землю. Его пока ещё живым «побратимам» следует помнить, что даже самые «опытные» и мотивированные вояки имеют свойство гибнуть, столкнувшись с русским оружием и русским солдатом.

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#смерть
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#курская область
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ВСУ разрушили ещё один мост в Глушковском районе Курской области
18 августа 2024, 11:50

Фото: istockphoto/Pawel Kajak

ВСУ частично разрушили ещё один мост через реку Сейм. Удар был нанесён по переправе в селе Званое в Глушковском районе Курской области.
Военкоры сообщают, что при атаке использовалась ракета HIMARS, передаёт телеграм-канал «Осторожно, новости». Судя по фотографиям, мостовой настил разрушен примерно наполовину. Украинская сторона, комментируя удар по мосту, говорит о применении авиации. Этот мост использовался для эвакуации мирных жителей из районов боевых действий, а также для перемещения подразделений Вооружённых сил РФ.

Теперь в Глушковском районе остался только один мост через Сейм, который можно полноценно использовать для снабжения войск и переброски боевых частей. Он расположен в селе Карыж.

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#рф
#курская область
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Дрон ВСУ атаковал подстанцию в городе Ясиноватая в ДНР
18 августа 2024, 11:13

Фото: istockphoto/aapsky

Украинский беспилотник нанёс удар по электроподстанции в городе Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. В настоящее время подача электроэнергии в населённом пункте нарушена.
Как сообщили ТАСС в оперативных службах региона, размер причинённого ущерба уточняется. Сотрудники аварийно-ремонтных бригад уже приступили к ликвидации последствий атаки БПЛА. Там, где это возможно, задействованы резервные источники питания. Городские власти делают всё возможное для скорейшего восстановления полноценной работы электросетей.

Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.

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Российские войска совершили прорыв под Угледаром на Южно-Донецком направлении
18 августа 2024, 11:10

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные совершили мощный прорыв под Угледаром. Подразделения Вооружённых сил РФ перерезали главный путь снабжения ВСУ — трассу на Константиновку.
Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В публикации отмечается, что российские части приблизились к Водяному, по сути блокировав Угледар с северо-востока. Ситуация для украинских войск на этом участке продолжает ухудшаться.

По последним данным, подразделения армии России контролируют территорию вентствола шахты «Южно-Донбасская № 1», продвинувшись на участке шириной 3,5 километра на глубину до 2,1 километра. Российские военные закрепились вдоль трассы О0532 в районе её пересечения с балкой Икряная. Российские войска также продвигаются к Селидово. В случае его освобождения, положение ВСУ в районе Угледара станет критическим.

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#всу
#угледар
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ВСУ сбежали со своих позиций у Новогродовки в ДНР
ТАСС: боевики ВСУ сбежали со своих позиций у Новогродовки в ДНР
18 августа 2024, 11:04

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Свои позиции у населенного пункта Новогродовка в Донецкой народной республике покинули боевики ВСУ, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
«Противник сбежал с позиций под Новогродовкой, тем самым оголив ее окраины с северной и восточной сторон», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что украинские военные стали меньше применять бронетехнику и тяжелое вооружение, отдав предпочтение дронам на данном фронтовом участке.

Ранее пленный боевик ВСУ рассказывал об угрозе украинского командования ликвидировать своих при помощи «Градов» в случае отступления.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Ситуация на фронте контролируется российскими бойцами.

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#война
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Пленный Макиевский: ВСУ угрожали ударить по своим из «Града» при отступлении
18 августа 2024, 09:53

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) угрожает ударить по своим бойцам из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», если они начнут отступать ради сохранения жизни. Об этом рассказал пленный военнослужащий Нацгвардии Украины Александр Макиевский.
На видео, опубликованном министерством обороны РФ, он сообщил, что когда его сослуживцы захотели оставить позиции и отойти, командиры прямо заявили, что по ним ударят ракетами «Града», а потом спишут всё на боевые потери. Конечно, такое отношение командования не может положительно сказаться на боевом духе солдат, сказал военнопленный.

По словам Макиевского, философия войны в ВСУ заключается в большом количестве обещаний и обмана. Когда с трудом собранных новобранцев перебрасывали на Донецкое направление, им обещали, чтобы избежать недовольства, что они будут находиться во второй линии обороны. Однако на деле едва обученное пополнение тут же бросили затыкать дыры на передовой.

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Бывший сослуживец рассказал о жестокости атаковавшего Курскую область командира ВСУ
Экс-сослуживец фигуранта дела об атаке на Курск Ишкулова назвал его жестоким
18 августа 2024, 09:25

Фото: istock / Vladislav Stepanov

Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область командир Вооруженных сил Украины Эмиль Ишкулов был агрессивным и жестоким. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал его бывший сослуживец Максим.
Он сообщил, что Ишкулов увлекался стрельбой и рукопашным боем.

«Он был помешан на армии», — заявил мужчина.
Собеседник также отметил, что они служили вместе в 2010 году, но уже давно не контактируют. Мужчина уточнил, что сейчас проживает в России.

Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Армии России Валерий Герасимов.

Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом врага и выходом на госграницу. Минобороны РФ 16 августа информировало, что за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли до 2 860 военных и 41 танк.

Ранее сообщалось, что в Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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