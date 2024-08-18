Российские войска начали штурм Торецка

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Российские войска приступили к штурму Торецка в Донецкой Народной Республике. Части Вооружённых сил РФ атакуют город сразу с трёх направлений.
Об этом сообщает телеграм-канал «Военное обозрение». Кроме пехоты, в штурме принимают участие несколько единиц боевой техники. По словам военкоров, на всех участках идут тяжёлые бои, а противник оказывает упорное сопротивление.
О том, что российские войска приступили к штурму Торецка, стало известно в начале августа. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал тогда, что город с двух сторон зажимается «в клещи» российскими подразделениями, в то время как части ВСУ отодвигают свои передовые позиции к центру города.
По мнению военных экспертов, Торецк очень важен для Вооружённых сил РФ с точки зрения логистики, потому они и стремятся занять город. Политолог Лиманов в свою очередь указал, что взятие Торецка открывает дорогу к освобождению всей территории ДНР.
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О том, что российские войска приступили к штурму Торецка, стало известно в начале августа. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал тогда, что город с двух сторон зажимается «в клещи» российскими подразделениями, в то время как части ВСУ отодвигают свои передовые позиции к центру города.
По мнению военных экспертов, Торецк очень важен для Вооружённых сил РФ с точки зрения логистики, потому они и стремятся занять город. Политолог Лиманов в свою очередь указал, что взятие Торецка открывает дорогу к освобождению всей территории ДНР.
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Александр Бойцов