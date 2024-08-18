Дрон ВСУ атаковал подстанцию в городе Ясиноватая в ДНР

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Украинский беспилотник нанёс удар по электроподстанции в городе Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. В настоящее время подача электроэнергии в населённом пункте нарушена.
Как сообщили ТАСС в оперативных службах региона, размер причинённого ущерба уточняется. Сотрудники аварийно-ремонтных бригад уже приступили к ликвидации последствий атаки БПЛА. Там, где это возможно, задействованы резервные источники питания. Городские власти делают всё возможное для скорейшего восстановления полноценной работы электросетей.
Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.
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