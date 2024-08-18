Фото: istockphoto/breakermaximus
Российские военные ликвидировали очередного иностранного «солдата неудачи», отправившегося в ряды ВСУ добывать деньги и сомнительную славу. В Курской области нашёл свою смерть финский наёмник Вилле Мюккянен.
На родине «горячий финский парень» служил в спецназе, а потом спорол родные погоны и отправился воевать за Украину, передаёт телеграм-канал Readovka. В своих социальных сетях он бесконечно хвастался «ценным боевым опытом», украшал посты хештегами «professional», «slavaukraini» и тому подобными, а сообщения завершал фразой «смерть врагам» и эмодзи черепа и русского триколора.
Однако наёмник сам нашёл смерть, ступив на русскую землю. Его пока ещё живым «побратимам» следует помнить, что даже самые «опытные» и мотивированные вояки имеют свойство гибнуть, столкнувшись с русским оружием и русским солдатом.
Читайте также:
Наемник из Франции был уничтожен военными ВС РФ в Красногоровке при ударе по танку ВСУ
Reuters: в Белоруссии гражданин ФРГ приговорён к расстрелу за наёмничество
СК назвал число иностранцев, воюющих на стороне Украины
Александр Бойцов