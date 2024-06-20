Стало известно, как ВС РФ ответили Киеву на удары по объектам энергетики

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
По объектам энергетики Украины был нанесен удар высокоточным оружием, оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами, сообщило Минобороны России.
Российский удар был ответным на попытки ВСУ причинить ущерб энергетике России. Из доклада ведомства известно, что целью стали предприятия Украины, производящие бронетехнику и стрелковое вооружение. Все обозначенные объекты уничтожены, а цели удара достигнуты с участием большого количества беспилотников, резюмирует Минобороны.
Ранее помощник президента России Алексей Дюмин сообщил, что ВС РФ активно улучшает беспилотных летательных аппаратов.
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Ранее помощник президента России Алексей Дюмин сообщил, что ВС РФ активно улучшает беспилотных летательных аппаратов.
«Лучшие отечественные промышленники трудятся над разработкой новых высокотехнологичных видов БПЛА» — заявил Дюмин.
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Олег Дикий