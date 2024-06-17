Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Бронемашину MaxxPro боевиков ВСУ за полмиллиона долларов уничтожили российские войска в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России. Технику разработали в США, чтобы применять ее во время войны в Ираке.
В Минобороны добавили, что MaxxPro уничтожена бойцами группы войск «Центр». Также ВС РФ избавились от боевой машины пехоты (БМП) Bradley, самоходки «Акация», и гаубицы США М777.
Спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года. Россия регулярно предпринимает попытки начать переговоры с Украиной, однако все они отвергаются киевским режимом.
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«Отражены четыре контратаки штурмовых групп 23-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ. Потери противника составили до 335 военнослужащих», – говорится в сообщении.
Спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года. Россия регулярно предпринимает попытки начать переговоры с Украиной, однако все они отвергаются киевским режимом.
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Никита Кротов