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Ситуация на линии соприкосновения в зоне спецоперации складывается в пользу российских военных. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Он продемонстрировал запись выступления российского президента Владимира Путина, который рассказал, что украинское контрнаступление провалилось, и при продолжении боевых действий государственность Украины окажется под вопросом.
По его словам, армия России все больше давит на ВСУ по всей линии соприкосновения и успешно наступают. При этом руководство России активно развивает промышленность, производит собственные беспилотники и ракеты, а также самолеты, вертолеты и боеприпасы. И делается это намного быстрее, чем Запад отправляет вооружение Украине.
Дэвис подчеркнул, что Украина отступает по всем направлениям фронта. При этом украинские власти буквально хватают людей на улицах для их мобилизации.
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«Он очень уверен в том, о чем он говорит. Атаки России усилились, а у Украины заканчиваются финансы. Ситуация на поле боя все больше складывается в пользу России», — отметил Дэвис в своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
Дэвис подчеркнул, что Украина отступает по всем направлениям фронта. При этом украинские власти буквально хватают людей на улицах для их мобилизации.
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Элина Позднякова