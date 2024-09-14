ВС США забыли карту крупнейшей американской военной базы в переданной Киеву БМП

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ВС США забыли карту одной из крупнейших американских военных баз в переданной Украине БМП Bradley. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что карта национального учебного центра Форт Ирвин оказалась в руках российских военных, которые захватили машину ВСУ на Купянском направлении.
Форт Ирвин является ключевым тренировочным полигоном ВС США, который расположен в Калифорнии.
Поставляемые Украине БМП Bradley регулярно уничтожаются российскими военными. Несколько таких машин даже были захвачены как трофеи. Власти России неоднократно указывали на то, что такие машины не способны кардинально изменить положение ВСУ на фронте.
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Форт Ирвин является ключевым тренировочным полигоном ВС США, который расположен в Калифорнии.
Поставляемые Украине БМП Bradley регулярно уничтожаются российскими военными. Несколько таких машин даже были захвачены как трофеи. Власти России неоднократно указывали на то, что такие машины не способны кардинально изменить положение ВСУ на фронте.
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Анастасия Чинкова