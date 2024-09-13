Зеленский впервые рассказал о неофициальных поставках ЗРК Patriot на Украину

Поставленных Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot намного больше, чем было заявлено во время публичных выступлений. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, слова которого в Telegram-канале опубликовала его пресс-служба.
Он отметил, что в реальности число поставленных западными союзниками комплексов превышало официально озвученную статистику. Однако, несмотря на это, в настоящее время в арсенале ВСУ всё же недостаточно систем Patriot для того, чтобы полностью закрыть потребность армии.
Ранее в этот день в своём Telegram-канале Зеленский опубликовал пост, в котором пожаловался на трёхкратное сокращение ежемесячных поставок ракет для РСЗО HIMARS от Вашингтона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова