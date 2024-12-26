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Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР

Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

Бойцы российской армии освободили от присутствия ВСУ населенный пункт Гигант в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Гигант Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Также уточняется, что российские военные поразили формирования механизированной и аэромобильной бригад ВСУ, а также двух бригад украинской теробороны возле Северска, Курахова, Часов Яра и Дружковки.



Потери противника на данном направлении составили порядка 230 человек живой силы. Кроме того, уничтожено вооружение ВСУ, в том числе западного производства.

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В Раде заявили про обман Зеленского
Нардеп ВРУ Дубинский: Зеленский обманет решивших вернуться в страну украинцев
26 декабря 2024, 13:04

Фото: istockphoto/Foremniakowski

Поверившие Владимиру Зеленскому и решившие вернуться на родину украинцы попадут в концлагерь, заявил нардеп Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
«Честно, я очень хочу посмотреть на тех, которые поверят Зеленскому и его шайке и приедут назад в концлагерь под их гарантии», — сказано в сообщении.
Таким образом Дубинский оценил слова украинского министра Алексея Чернышова, заявившего о том, что 50% мужчин-призывников готовы к возвращению на Украину до завершения боевых действий, если решится вопрос с бронью.

Дубинский резюмировал, что Зеленский и его власть лгут украинцам в очередной раз.

Накануне украинцы-нелегалы в Германии рассказали о происходящем на Украине.

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Названа главная причина конфликта на Украине
Миршаймер: Украина стала бастионом США на границах с РФ
26 декабря 2024, 12:46

Фото: istockphoto/sb2010

Основная причина конфликта на Украине в том, что Запад решил превратить ее в бастион на границах с РФ. Об этом испанскому изданию Mundo заявил профессор из США Джон Миршаймер.
«…Основной причиной этой войны является решение США и их европейских союзников превратить Украину в бастион Запада на российских границах», — сказал Миршаймер.
Собеседник добавил, что российский лидер Владимир Путин хотел избежать конфликта.

На вопрос о том, почему Запад не хотел говорить с РФ, профессор ответил, что западные государства рассчитывали на то, что «выиграют эту войну». Миршаймер заключил, что Киев вооружали с 2014 года.

Ранее Владимир Путин заявлял, что российское бездействие в вопросе начала спецоперации в 2022 году являло бы собой преступление.

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Шесть россиянок отправились на спецоперацию из СИЗО
Хадулаев: шесть женщин отправились на спецоперацию из СИЗО в Махачкале
26 декабря 2024, 12:32

Фото: iStock/sakhorn38

Шесть женщин из следственного изолятора в Махачкале подписали контракт с Минобороны РФ и отправились в зону спецоперации. Об этом сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев
«Вчера из СИЗО-1 Махачкалы в зону СВО отправились шесть женщин, проходящих по различным уголовным делам», — написал Хадулаев в своем Telegram-канале.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал новый указ, согласно которому подсудимым предоставляется возможность заключить контракт с Минобороны. Ранее это могли сделать только подследственные или осужденные.

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Лавров оценил легитимность Верховной рады для переговоров с РФ
Лавров: Верховная Рада может быть легитимной для ведения переговоров с РФ
26 декабря 2024, 12:29

Фото: istockphoto/olegda88

Верховная рада Украины с ее спикером могут быть легитимными органами для переговоров с российской стороной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на видео, опубликованном на YouTube-канале ведомства.
Лавров сослался на слова российского президента Владимира Путина о конституции Украины, по которой республиканский парламент и его спикер легитимны.

Дипломат резюмировал, что Россия готова к диалогу по урегулированию конфликта на Украине, но только, если он учтет требования РФ.

Перед этим Лавров подчеркивал, что России нужны юридические гарантии, а не «перемирие». По его словам, в случае «перемирия» Киев перегруппирует силы.

Владимир Путин предлагал Киеву урегулировать кризис миром летом этого года, но на той стороне предложение проигнорировали.

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Лавров раскрыл, как происходит выбор цели для поражения на Украине
Лавров: Россия выбирает цели поражения на Украине исходя из угроз
26 декабря 2024, 12:24

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

ВС РФ выбирают цели для поражения на Украине исходя из угроз для России. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью российским и зарубежным СМИ.
«Мы прицеливаемся исключительно по военным объектам, объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам, которые связаны с обеспечением вооруженных сил Украины. Мы поражаем те точки, из которых ведется обстрел наших территорий», — пояснил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия бьет только по тем целям, от которых исходит угроза для России и ее жителей. По его словам, выбор ВС РФ может падать на военные объекты, предприятия оборонной промышленности, а также центры принятия решений в Киеве.

Однако Россия никогда не станет бить по гражданским целям, так как такие шаги противоречат правилам Москвы.

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Франция по закрытым каналам связывалась с Россией по важному вопросу
Лавров: Франция предлагала РФ наладить диалог по Украине без участия Киева
26 декабря 2024, 12:12

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Франция по закрытым каналам несколько раз предлагала России помочь наладить диалог по Украине, причем без участия Киева. Об этом в интервью российским и зарубежным СМИ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров рассказал, что Франция по закрытым каналам несколько раз связывалась с российской стороной с предложением помочь наладить диалог по украинскому вопросу.

«Кстати, без всякой Украины. Просто диалог по украинскому вопросу в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет: ни слова об Украине без Украины. Мы не отказываемся от контактов, готовы послушать», — отметил Лавров.

При этом он подчеркнул, что параллельно с этими предложениями Франция выступает с предложением об отправке так называемых миротворческих войск на Украину и обучает на своей территории боевиков ВСУ.

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Беспилотники атаковали Волгоградскую область
Обломки БПЛА ВСУ упали на территорию промпредприятия в Волгоградской области
26 декабря 2024, 12:01

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Обломки одного из сбитых украинских беспилотников в Волгоградской области упали на территории промпредприятия. Об этом заявил глава российского региона Андрей Бочаров, его слова приводит администрация региона в Telegram-канале.
По его словам, в ночь на 26 декабря дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку вражеских беспилотников на регион. Глава области подчеркнул, что в результате нападения дронов никто не пострадал. Также нет повреждений среди гражданских и военных объектов.

«Обломки одного БПЛА упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не затронув основные пункты производства и не вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы», — рассказал Бочаров.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Три БПЛА были сбиты над Волгоградской областью, один — над Воронежской областью, а еще один — над Белгородской областью.


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В ВСУ признались, что Украина больше не может вести боевые действия
Генерал ВСУ Романенко призвал к прекращению боевых действий
26 декабря 2024, 11:43

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина больше не может вести боевые действия из-за нехватки ресурсов. Такое заявление сделал экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
«Ресурсы вести войну по освобождению территорий, да и в принципе вести войну, у нас ограничены, и надо выходить на паузу, останавливать ведение боевых действий», — заявил Романенко в интервью YouTube-каналу «UkrLife».

Однако он считает, что Украине стоит продолжать бороться за условия мира, которые будут приемлемы для страны.

Ранее украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что при отсутствии стабильности на фронте, а также жесткой позиции Кремля, ведение переговоров между Россией и Украиной невозможно. Он пояснил, что у избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пока нет настоящего мирного плана. По словам Фесенко, Кремль занял крайне жесткую позицию, что также затрудняет начало переговоров.

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«За мой счет кутила»: лишившийся глаза на СВО россиянин о бросившей его жене
Боец СВО из Подмосковья заявил, что жена потратила выплаты и бросила его
26 декабря 2024, 11:36

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Жена бойца спецоперации из Подмосковья потратила выплаты военного и бросила его, рассказал участник боевых действий журналистам. Его историю опубликовал портал Regions.ru.
«Я был под обстрелами с сослуживцами, а она за мой счет кутила. По морям ездила, присвоила мои кровные (...) Теперь же я с одним глазом, контуженный, без здоровья и денег», — пояснил Владимир Д.
Известно, что женщина до этого была в отношениях с мигрантом, который обманул ее и бывшим бандитом. Прежние партнеры оставили ей двоих детей, у одного из которых детский церебральный паралич (ДЦП).

Владимир, с его слов, «согласился взять ответственность за них». Когда мужчину ранили, супруга не купила ему билеты домой, ведь денег, по ее словам, уже не осталось. Более того, она сняла многомиллионную сумму, развелась с ним в одностороннем порядке, а в квартире сменила замки.

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