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Бойцы российской армии освободили от присутствия ВСУ населенный пункт Гигант в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Гигант Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.Также уточняется, что российские военные поразили формирования механизированной и аэромобильной бригад ВСУ, а также двух бригад украинской теробороны возле Северска, Курахова, Часов Яра и Дружковки.
Потери противника на данном направлении составили порядка 230 человек живой силы. Кроме того, уничтожено вооружение ВСУ, в том числе западного производства.
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Элина Позднякова