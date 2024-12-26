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Взрыв на фоне воздушной тревоги прогремел в украинских Сумах в четверг, 26 декабря. Об этом сообщает «Общественное. Сумы».
«В Сумах был слышен звук взрыва», — гласит публикация в Telegram-канале.По информации украинского Минцифры, тревожный сигнал по состоянию на 13:00 по Москве звучал под Сумами и Харьковом.
Перед этим стало известно, что сделает глава киевского режима Владимир Зеленский с поверившими ему и вернувшимися в страну украинцами. Ответ на этот вопрос дал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что она завершится, когда Россия достигнет поставленных целей.
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Никита Кротов