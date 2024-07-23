«Все мы понимаем»: Зеленский сделал заявление о завершении конфликта на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что понимает необходимость скорейшего завершения конфликта. Об этом пишет ТАСС.
«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», — заявил Зеленский.Украинский лидер в интервью вещательной корпорации Би-би-си заявил о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, невзирая на действующий на Украине указ о запрете таких переговоров. Зеленский также сказал, что «никто не согласится» на вооруженный конфликт, который «будет идти еще 10 лет или долгие годы». Накануне он также говорил, что российские представители должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта.
Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.
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