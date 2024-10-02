В ВСУ оценили продвижение России на фронте

РИА Новости/Станислав Красильников
Российские войска приблизились к границам Луганской и Донецкой народных республик. Об этом в беседе с журналистом Евгением Киселевым* заявил отставной полковник ВСУ Сергей Грабский.
«Мы говорим о том, что российские войска получают возможность выполнить ту стратегическую задачу, которая им была поставлена <…> Выйти на границы Донецкой и Луганской области», — прокомментировал собеседник.Ранее американское издание The Washington Post заявляло, что бойцы ВС РФ продвигаются в Донбассе с невиданными с 2022 года темпами. По мнению экспертов, боевики ВСУ потеряли огромное количество живой силы при нападении на приграничье в Курской области.
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* Признан иноагентом в РФ
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов