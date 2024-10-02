В ВСУ оценили продвижение России на фронте

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону не удовлетворил апелляцию военному из Севастополя, который ранее был осужден за то, что выдал боевую травму за ранение во время выполнения боевой задачи в зоне СВО. Об этом сообщает «Ъ».