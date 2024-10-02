Фото: Минобороны РФ
Российские спецназовцы-десантники из ВДВ провели серию дерзких операций по зачистке островов на реке Днепр в Херсонской области, полностью уничтожив и захватив боевиков ВСУ, сообщает Минобороны.
Операции проходили в районах за Крынками и Казачьими Лагерями, где украинские подразделения были разгромлены, а оставшиеся в живых сдались в плен. На видео, опубликованном российскими военными, видны результаты одной из таких операций, где группа боевиков была взята в плен.
Зачистка оставшихся островов на соседних участках также завершается, что позволяет обеспечить контроль над стратегически важной территорией вдоль реки Днепр.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Героя Донецкой Народной Республики Артёма Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе, сообщает пресс-служба Кремля. Это назначение подчеркивает новый подход к формированию управленческой системы России, где ключевые посты занимают люди с доказанным опытом служения стране.
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Зачистка оставшихся островов на соседних участках также завершается, что позволяет обеспечить контроль над стратегически важной территорией вдоль реки Днепр.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Героя Донецкой Народной Республики Артёма Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе, сообщает пресс-служба Кремля. Это назначение подчеркивает новый подход к формированию управленческой системы России, где ключевые посты занимают люди с доказанным опытом служения стране.
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Елена Перлова