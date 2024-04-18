Встреча Дуды и Трампа прошла в дружеской обстановке

Фото: сайт Дональда Трампа
Президент Польши Анджей Дуда провел встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его частных апартаментах в Нью-Йорке в течение 2,5 часов, сообщили в администрации польского лидера. Об этом сообщил в соцсети Х президентский министр Войчех Коларский.
«Это была замечательная встреча. Продолжительная, длившаяся около 2,5 часов, в хорошей атмосфере. Это была встреча двух друзей», — отметил в соцсети Х президентский министр Войчех Коларский.Встреча началась около 1:30 по польскому времени (2:30 по московскому времени) и завершилась в 4:00 утра (5:00 по московскому времени).
По словам самого Дуды, встреча получилась дружеской и прошла в «очень приятной атмосфере».
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