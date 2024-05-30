США бойкотируют мероприятие ООН в память о Раиси

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Соединённые штаты бойкотируют церемонию Организации объединенных наций в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси. Об этом информирует издание Reuters, ссылаясь на анонимного американского чиновника.
«Мы не будем присутствовать на этом мероприятии ни в каком качестве», — заявил он.Как считает собеседник информагенства, ООН должна поддерживать иранский народ, а «не чтить память его угнетателя».
19 мая 2024 года глава Ирана Ибрагим Раиси трагически погиб в авиакатастрофе. Обломки его самолёта удалось обнаружить практически через сутки после аварии. Ранее были обнародованы предварительные итоги расследования катастрофы с вертолетом иранского главы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак