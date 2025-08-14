Главный русофоб в США испугался личной встречи с Путиным

14 августа 2025, 02:35

Сенатор Грэм* объяснил отказ ехать на встречу Путина и Трампа на Аляске страхом

Фото: iStock/rarrarorro

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* отказался от участия в предстоящем саммите президентов РФ и США на Аляске. Он не собирается ехать на встречу Путина и Трампа. Грэм* объяснил свое решение страхом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ответ политика журналистам в Белом доме.





Грэм* известен своей резкой антироссийской позицией. Напомним, что ранее сенатор инициировал законопроект о введении 500% пошлин на товары стран, закупающих российские энергоресурсы. Однако инициатива не получила поддержки без одобрения Трампа. Президент США не раз подчеркивал, что принятие новых ограничений против РФ зависит исключительно от его решения.



Известно, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится уже в эту пятницу, 15 августа, на военной базе в штате Аляска. Главной темой беседы, как предполагается, станет урегулирование конфликта на Украине. Также сообщалось, что США планируют предложить России совместную разработку редкоземельных металлов на Аляске.



Журналисты задали Грэму* вопрос о том, планирует ли он сопровождать американского лидера.





«Нет. Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию», — ответил сенатор.