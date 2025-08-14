Жена Трампа пригрозила сыну Байдена иском в $1 млрд за клевету по делу Эпштейна

14 августа 2025, 10:49

Мелания Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Жена президента США Дональда Трампа Мелания через адвоката потребовала от сына экс-главы государства Джо Байдена Хантера опровергнуть заявления в ее адрес, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.





Поводом стало видео, которое Хантер выложил 5 августа на YouTube. В нем прозвучали утверждения о знакомстве Мелании с Дональдом через Эпштейна. Юристы первой леди потребовали их немедленного опровержения.

«Вот ложные утверждения в видео, которые по сути являются клеветой: «Эпштейн познакомил Меланию с Трампом. Связи, типа, настолько широкие и глубокие», — говорится в письме защитника.